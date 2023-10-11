Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Jandarma Trafik Jandarması Timleri ve Kriminal Kısım Amirliği, Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görevlilerine, Çalatlı Hüseyin Saffet Çoşkun İlkokul Ortaokulu Öğrencilerine, Boğazlıyan 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonu görevlilerine yönelik bilgilendirme semineri verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, “Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine yönelik, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımı, personelin karışmış olduğu özel ve resmi araç trafik kazalarının önlenmesi, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, genel trafik kuralları anlatıldı” dedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Çalatlı Hüseyin Saffet Çoşkunİlkokul ve Ortaokulunda 60 Öğrenciye Yönelik, yaya geçitlerinin kullanılması, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, servis aracına inme ve binmede dikkat edilecek hususlar. Boğazlıyan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Görevlilerine Yönelik ise olay yerinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Bulgu ve delil güvenliği hakkında seminer verildi” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)