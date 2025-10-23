Boğazlıyan’da yaşayan 55 yaşındaki Nadir Dündar, 30 yıldır aynı köşede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda tezgâhını kuran Dündar, alın teriyle kazandığı ekmeğini helalinden evine götürmenin huzurunu yaşıyor.

İlçenin sevilen simalarından biri olan Dündar, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve güler yüzüyle vatandaşların takdirini kazanmış durumda. Her sabah erken saatlerde tezgâhının başına geçen Dündar, ayakkabılara renk katarken, yılların emeğiyle Boğazlıyan’ın hafızasında iz bırakıyor.

Bir zamanlar her köşe başında görülen ayakkabı boyacıları artık yok denecek kadar azalsa da Dündar, bu mesleğin “son temsilcilerinden biri” olarak geleneği yaşatıyor.

Nadir Dündar, yaptığı işi sadece geçim kaynağı olarak değil, aynı zamanda bir onur meselesi olarak görüyor. “Benim için en büyük mutluluk, akşam evime helal kazancımla dönmek. Bu iş bana sabrı, emeği ve insan sevgisini öğretti” diyen Dündar, alın teriyle yaşamanın huzurunu paylaşıyor.

Vatandaşlar ise Dündar’ı “Boğazlıyan’ın vicdanı” olarak nitelendiriyor. Yıllardır aynı yerde, aynı özveriyle çalışan Dündar, kaybolmaya yüz tutan bir mesleğin son temsilcisi olarak, emeğin ve dürüstlüğün sembolü hâline gelmiş durumda.