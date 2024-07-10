Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü 01-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 11 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “01 Temmuz 2024 tarihinde Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan ‘6 Yıl 16 Ay 47 Gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 02 Temmuz 2024 tarihinde Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak’ suçundan ‘10 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

02 Temmuz 2024 tarihinde Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Tehdit’ suçundan ‘4 Ay 20 Gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 03 Temmuz 2024 tarihinde Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ‘Tehdit’ suçundan ‘1 Yıl 8 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 03 Temmuz 2024 tarihinde Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Büyük Veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘3 Yıl 1 Ay 15 Gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 05 Temmuz 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Silahla Yağma’ suçundan ‘7 Yıl 4 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

08 Temmuz 2024 tarihinde Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçundan ‘2 Ay 15 Gün’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 08 Temmuz 2024 tarihinde Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kasten Yaralama’ suçundan ‘3 Yıl 9 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 08 Temmuz 2024 tarihinde Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kasten Yaralama’ suçundan ‘6 Yıl 10 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 09 Temmuz 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla Dolandırıcılık’ suçundan ‘2 Yıl 11 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi. 09 Temmuz 2024 tarihinde Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan ‘2 Yıl 6 Ay’ hapis cezası ile aranan 1 şahıs ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verildi.