Dron kamerasıyla görüntülenen hasat çalışmalarında, çiftçiler aylarca emek verdikleri ürünlerini tarlalardan toplayarak kurutmak üzere harman yerlerine taşımaya başladı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili bölgesinde üreticiler, binbir emekle yetiştirdikleri ay çekirdeklerini patozdan geçirip kurutmaya bırakıyor. Siyah çerezlik ay çekirdeği üretiminin önemli merkezlerinden biri olan bölgede, bu yıl bazı verim sorunları yaşanıyor.

Sekili bölgesinde 280 ila 300 dönümlük alanda üretim yapan çiftçi Mustafa Çalışkan, verimlerin düşük olduğunu belirterek, "Sekili bölgesinde yaklaşık 700-800 dönüm arazide sulu tarım yapıyoruz. Bu sene 280-300 dönüm üzerinde siyah çerezlik ay çekirdeği hasadımız başladı. Maalesef verimler düşük. ‘Kelle kuruması’ dediğimiz hastalık mevcut bölgemizde. Verimler düşük, elimizden geleni yapıyoruz, çekirdeğimizi hasat ediyoruz" dedi.

Bölgede ay çekirdeği üretimi yapan bir diğer çiftçi Murat Kaya ise hasadın yeni makinelerle daha kolay hale geldiğini söyledi. Kaya, "Yozgat Sekili’de çiftçilik yapıyorum. Burada şu anda çekirdek hasadı yapıyoruz. Daha önce bunu tarım işçileri ile yapıyorduk. Kesim yapılıp yere atılarak 3 gün kurutulduktan sonra tekrar patosa veriyorduk, yoğun bir işçilik oluyordu. Ama şu anda yeni bir makine var bölgede. 20 kişinin yaptığını tek bir makine ile yapıyoruz. Hem kendisi alıyor hem patosa atıyor hem de römorka yüklüyor. İşlerimiz artık makine üzerine olduğu için rahatladı. 50 dönümlük tarla işçiyle 3-4 günde hasat ediliyordu, 5 gün sürüyordu. Şimdi bunun hasadını 1 - 1,5 günde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl verim kaybı yaşadıklarını belirten üretici Davut Kahraman ise, "Şu an yaptığımız işlemde patosa atıyoruz. 11 dönümden çıkan hasat 2 ton civarında. Normalde 2 buçuk ton olması gerekiyordu. Dönümde 50-70 kilo kayıp var. 3 gün kurutacağız, karıştıracağız, ondan sonra tekrar biçere vereceğiz. Sonra da toplayıp tüccara vereceğiz" diye konuştu.