Curali Kavşağı’nda yapılan uygulamada, trafik kazalarına neden olan kural ihlallerine dikkat çekildi.

ATV ve Motosiklet Kazalarına Karşı Farkındalık Oluşturuldu

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile 7. Jandarma Trafik Timi tarafından müşterek olarak yürütülen çalışmada, ATV ve motosiklet sürücülerine trafik kuralları hatırlatıldı. Sürücülere, bu araçların karıştığı kazalarda en sık karşılaşılan kural ihlalleri anlatıldı. Ayrıca, meydana gelebilecek trafik kazalarında sürücülerin sorumlulukları konusunda da vatandaşlar bilgilendirildi.

Tescilsiz ATV’ye 20 Bin 844 Lira Ceza

Denetim kapsamında yapılan kontrollerde, A.Y. isimli şahsın tescilsiz ATV kullandığı tespit edildi. Sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira (36/3-A) ve geçici trafik plakası ile belgesi olmadan trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 lira (25. Madde) olmak üzere toplam 20 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma Denetimlerini Sürdürecek

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.