2013 yılında köyüne dönen Oğuzhan, babasından kalan çiftçilik mirasını yaşatarak, 700 dönümlük arazisinde 43 çeşit ata tohumuyla organik tarım yapmaya başladı. Oğuzhan’ın bu girişimi, köyde ve çevresinde büyük bir takdir topladı.

KAMU GÖREVLİLİĞİNDEN ÇİFTÇİLİĞE GEÇİŞ

İdris Oğuzhan, 29 yıl süren kamu görevliliği kariyerini sonlandırarak, babasından miras kalan çiftçiliği sürdürebilmek için emeklilik sonrası köyüne döndü. Gövdecili köyünde ata tohumlarıyla tarım yapma kararı alan Oğuzhan, bu kararı alırken sağlıklı yaşam ve organik tarım ilkelerini ön planda tutma hedefiyle hareket etti. "Babasından öğrendiğim çiftçilik bilgisini, emeklilik sonrası ata tohumlarıyla yaşatmayı amaçladım," diyen Oğuzhan, ata tohumlarıyla gerçekleştirdiği organik tarımın arkasındaki motivasyonu şu şekilde özetledi: "Organik tarım yaparak sağlıklı ürünler yetiştirmek ve çevreme faydalı olmak en büyük hedefim."

KİMYASAL KULLANIMINA KARŞI DOĞAL YÖNTEMLER

İdris Oğuzhan, 700 dönümlük arazisini tamamen ata tohumlarıyla ekiyor ve bu süreçte hiçbir kimyasal ilaç veya gübre kullanmıyor. Yalnızca doğal yöntemlerle ürünlerini yetiştiren Oğuzhan, organik buğday, nohut, mercimek ve arpa gibi tarımsal ürünler üretirken, ayrıca tıbbi aromatik bitkiler ve bitkisel yağlar da elde ediyor. Oğuzhan’ın organik ürünleri, çevresindeki insanlar ve yerel pazarlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Oğuzhan’ın ürettiği ürünler arasında tahıl ve bakliyat unları, bitkisel yağlar, irmik ve erişte bulunuyor. Her yıl 20 çeşit ata tahılı eken Oğuzhan, bu ürünlerin yanı sıra sebze bahçeleri ve arı bahçeleri oluşturarak, arıcılıkla da ilgilenmeye devam ediyor. Yıllardır organik bal üretimi yaparak, bu alanda da kendine bir yer edinmiş durumda. "Evimdeki atölyemde makineleşmeye giderek organik ürünlerin işlenmesini sağlıyorum. Ata tohumlarıyla yetiştirdiğim ürünlerden 100 çeşit farklı ürün elde ediyorum," şeklinde bilgi veren Oğuzhan, bu süreçte elde ettiği ürünlerin kalitesinden memnun olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ORGANİK TARIM

Oğuzhan, organik tarım ve sağlıklı yaşam tercihinin arkasındaki motivasyonunu şöyle açıkladı: "Organik yaşam tarzını seçmemin amacı, sağlıklı bir yaşam sürmek ve doktor yüzü görmeden yaşamaktır. Etrafımdaki insanlara da faydalı olabilmek, en büyük amacım. Maddiyatla ilgili herhangi bir düşüncem yok; bu işi tamamen hobi olarak ve gönüllülükle yapıyorum."

İdris Oğuzhan’ın ata tohumlarıyla yürüttüğü organik tarım çalışmaları, hem Yozgat bölgesinde hem de organik tarım alanında önemli bir örnek teşkil ediyor. Oğuzhan, ömrünün sonuna kadar bu geleneksel tarım yöntemini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, çevresine sağlıklı ve doğal ürünler sunma misyonunu sürdürecek.