Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı tonajlı araçların yolların daha hızlı bozulmasına yol açtığı, kaza riskini artırdığı ve trafik akışını olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada, “Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, il genelinde yük taşıyan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülere fazla yük taşımamaları, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.