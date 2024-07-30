Yozgat Valiliği tarafından aşırı tonajlı araçlara geçit olmadığı bildirildi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dikkat! Aşırı tonajlı araçlara geçit yok!” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz. Unutmayın: Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım.”