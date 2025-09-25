Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçede başlatılan asfalt çalışmalarının, ulaşımın güvenli ve konforlu hâle getirilmesi amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Başkan Tekçam, asfalt çalışmalarının ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirterek, “Amacımız Aydıncık’ta vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesini sağlamak. Bu süreçte destek veren tüm kurum ve kişiler ile yüklenici firma Belbeton A.Ş.’ye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tekçam, araç desteğinde bulunan Sarıkaya ve Baydiğin belediyelerine ve çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına da teşekkürlerini iletti.

Tekçam, asfalt çalışmalarının önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının hedeflendiğini ve ilçedeki ana arterler ile bağlantı yollarının modern standartlara kavuşacağını belirtti.

Tekçam, çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, TESKOMB Genel Başkanı, Yozgat AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir’e teşekkür etti.