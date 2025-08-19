‘Çok İstedik ve Sonuç Aldık’

Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık bir aydır alt yapı çalışmasının devam ettiği Turgut Özal Bulvarı ve Lütfullah Kayalar Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı.

Akdağmadeni ilçesi için hayati önem taşıyan Turgut Özal Bulvarı’ndan başlayıp Lütfullah Kayalar Caddesi’ne devam eden, vatandaşlar arasında Şarkışla Yolu olarak bilinen güzergahta, yaklaşık bir aylık alt yapı çalışmasının ardından asfalt serimine başlandı.

Akdağmadeni Belediyesi ve Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmada sona gelindi.

Önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun ilçeye ziyaretinde Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından yolun yenilenmesi ihtiyacının olduğu belirtilmiş, bunun üzerine dönemin Karayolları Genel Müdürü Mevcut Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Akdağmadeni'ni ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptı. Taleplerin olumlu görülmesiyle 2021 yılında yolun 1. etap çalışmaları başlayarak Yozgat yol ayrımından kapalı cezaevi köprüsüne kadar olan kısmı tamamlanmıştı.

Konforlu Ulaşım

Yapılan görüşmelerin ardından 2. etap çalışmalarının başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Israrlı taleplerimiz ve yoğun görüşmelerimiz neticesinde 2. etap çalışmaları temmuz ayı itibariyle başlamış olup altyapı çalışmaları tamamlanarak asfalt serimine geçilmiştir. Belediyemiz ve Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmaları ile en kısa sürede çalışmalar tamamlanarak yolumuz ulaşıma açılacaktır. Böylelikle uzun yıllardan beri kullanılamaz hale gelmiş olan ve ilçemiz için hayati öneme sahip olan güzergah, halkımıza konforlu bir ulaşım olanağı sunacaktır” dedi.

Teşekkür Mesajı

Yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Yalçın, “Taleplerimizi olumlu karşılayıp çalışmaları başlatan önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Mevcut Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Çalışmalar sürecinde ulaşımda yaşanan aksamaları hoşgörüyle karşılayan ve desteğini esirgemeyen Akdağmadeni halkına özellikle teşekkür ediyor, sağlıklı ve hayırlı yolculuklar diliyoruz” şeklinde konuştu.