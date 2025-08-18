Boğazlıyan’da Kurum Ziyareti

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Rahmi Ulaş, İlçe Jandarma Komutanı Baturhan Gürdal ve İlçe Nüfus Müdürü Emel Akça ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, engellilere, çocuklara ve yaşlılara yönelik hizmetler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu birçok hizmet modeli hakkında kurum amirlerine bilgi verildi.

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, ilçede arz odaklı sosyal hizmet anlayışının temel hedef olduğunu belirterek, bu doğrultuda paydaş kurumlarla yürütülmesi planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.