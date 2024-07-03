Yozgat'ta asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın yaşamını yitirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 apartman yöneticisi ile asansör firması yetkilisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.