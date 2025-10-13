Yerköy Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurdan Metin, 12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında, artritin erken tanı ve tedavisinin önemine dikkat çekti.

Dr. Metin, artritin eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyreden, genellikle kronik bir hastalık olduğunu belirterek, en sık görülen tiplerinin osteoartrit ve romatoid artrit olduğunu söyledi.

Metin, Artrit hastalığının başlıca belirtilerini şöyle sıraladı: “Eklemlerde ağrı ve şişlik. Sabahları eklemlerde tutukluk hissi. Hareket sırasında zorlanma. Eklemlerde şekil bozuklukları. Yorgunluk ve halsizlik.”

Dr. Metin, artritte erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Fizik tedavi uygulamaları, egzersiz programları ve düzenli doktor kontrolleri ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir, yaşam kalitesi artırılabilir” ifadelerini kullandı.