Yozgat Valiliği, son günlerde bazı vatandaşlara “Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır” şeklinde gönderilen sahte içeriklerle dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kişisel ya da finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan bu tür mesajların resmi kurumlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hesap bilgilerini yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulaması gerektiği hatırlatılarak, şüpheli içeriklere itibar edilmemesi istendi.

Yetkililer, herhangi bir dolandırıcılık şüphesiyle karşılaşılması durumunda emniyet birimlerine veya ilgili kurumlara derhal bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Alpaslan Demir