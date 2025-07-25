Yozgat Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan ek tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Valilik, 25 Temmuz–15 Ekim 2025 tarihleri arasında bazı ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını ve yangın riskine karşı sıkı önlemler alındığını bildirdi.

Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında 24 Temmuz 2025 tarihinde toplanarak, mevcut kararlara ek olarak 11 maddelik yeni bir karar aldı.

Komisyon kararına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü ve Kadıpınarı Tabiat Parkları haricindeki tüm ormanlık alanlara, orman idaresinin faaliyetleri ve bazı resmi izinliler dışında, vatandaşların girişine 15 Ekim 2025 tarihine kadar izin verilmeyecek.

Bu süreçte orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla yapılan sportif faaliyetler ile çadırlı kamp kurmak da yasak kapsamına alındı.

Valilik, ormanlara 4 kilometre mesafe içinde bulunan yerleşim yerlerinde anız, bağ ve bahçe atıklarının yakılmasının da kesin olarak yasaklandığını vurguladı. Bu kurallara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince adli ve idari işlem uygulanacak.

Açıklamada, ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerinin artırılacağı, jandarma ve emniyet birimlerinin kontrol ve istihbari çalışmalarını sıklaştıracağı belirtildi. Mahalle muhtarları ve azaların da orman giriş-çıkışlarını denetleyerek şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi istendi.

Öte yandan, yangın riski taşıyan düğün, eğlence gibi etkinliklerde havai fişek ve dilek balonu kullanımına da izin verilmeyeceği ifade edildi.

Valilik, yangın sezonu boyunca Orman İşletme Müdürlükleri ve itfaiye teşkilatlarına ait yangın söndürme araçlarının sadece yangınla mücadele amaçlı kullanılacağını belirtti.

Kararın sonunda, alınan tüm tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliği için olduğu vurgulanarak, kurallara uymayanlara yönelik yasal işlem yapılacağı bildirildi.