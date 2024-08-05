TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, kredi kartı borçları ve bankaların faiz uygulamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ölmez, bankaların asgari ödeme tutarları üzerinden uyguladıkları haksız faiz oranlarına dikkat çekti.

ASGARİ ÖDEMELERDE HAKSIZ FAİZ UYGULAMASI

Ölmez, vatandaşları kredi kartı borçlarını yönetirken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bankaların asgari ödeme tutarları üzerinden uyguladığı faizlerin haksız olduğunu belirterek, tüketicilerin mümkün olduğunca borçlarını asgari ödeme tutarının üzerinde ödemeye çalışmaları gerektiğini vurguladı. Bu şekilde, fazladan faiz yükünden kaçınarak finansal sağlıklarını koruyabileceklerini ifade etti.

Kredi kartı borçlarında asgari ödeme yapıldığında, kalan borç miktarına hesap kesim tarihinden itibaren faiz işletilmeye başlandığını belirten Ölmez, tüketicilerin asgari ödemeyi tam olarak yapamaması durumunda kalan borca temerrüt faizi uygulandığını söyledi. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Ölmez, özellikle hesap kesim tarihinden ödeme gününe kadar olan en az 10 günlük süre içinde temerrüt faizinin yasal vade başlangıcı olan ekstre tarihinden itibaren değil, ödeme gününden sonra işletilmesi gerektiğini belirtti.

YARGITAY KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ HAKLARI

Ölmez, Yargıtay kararlarına göre, kredi kartı borçlarında ödeme gününün ekstrede belirtilen son ödeme tarihi olduğunu ve temerrüt faizinin bu tarihte ödemede gecikme olması durumunda işlemeye başladığını ifade etti. Bankaların, ekstrede belirtilen son ödeme tarihinden sonra ödenmeyen borçlara faiz uygulamak yerine, yasal vadeyi göz ardı ederek hesap kesim tarihinden itibaren faiz tahsil ettiğini belirten Ölmez, bu durumun hukuka ve adil uygulama ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

FAİZ ORANLARININ ARTIŞI VE KANUNİ DÜZENLEME ÖNERİSİ

Kredi kartı borçlarında ödenemeyen miktar üzerinden uygulanan akdi faizin tüketicinin borcunu hızla artırabileceğini belirten Ölmez, %3,57 gibi bir faiz oranının borcun ana parasını hızla büyütebileceğini söyledi. Bu bağlamda, faiz hesaplamalarının daha adil ve anlaşılır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ölmez, kredi kartı borçlarının faiz başlangıç tarihlerinin ekstrede belirtilen son ödeme tarihine göre ayarlanmasının tüketiciler lehine olacağını belirtti.

Ölmez, tüketicilere ekstre borcunu ve aradaki gün sayısını hesaplayarak, ekstrede görünen faiz miktarı ile kendi hesapları arasında fark varsa bunu bankaya bildirmelerini önerdi. Bankanın yanıtının tatmin edici olmaması durumunda, Tüketici Hakem Heyeti gibi resmi yollara başvurmalarının önemli olduğunu belirtti. Bu adımların, tüketicilerin haklarını korumaya yönelik önemli mekanizmaları içerdiğini ve finansal haklarını savunmalarına yardımcı olacağını ifade etti.