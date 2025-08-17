Özellikle yaz aylarında gündüz saatlerindeki aşırı sıcak nedeniyle birçok çoban, koyun sürülerini gece saatlerinde otlatmaya başladı.

Çobanlar, havanın serinlediği akşam saatlerinden sabaha kadar süren otlatma mesaisinde, sürülerini meralarda gezdirerek hem su kaybını azaltıyor hem de hayvanların stres seviyesini düşürüyor. Gündüz güneş altında otlatılan hayvanlarda halsizlik, iştahsızlık ve verim kaybı gibi sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Çobanlara bu zorlu mesaide sadık dostları olan köpekler eşlik ediyor. Hayvanların güvenle otlayabilmesi için hem çobanlar hem köpekler dikkatle sürüyü gözlemliyor.

"Sıcaklardan Hayvanlar Erken Kalkmayınca Otlamıyor"

Beş yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Erdal bu işin iyi ve kötü yönleri olduğunu söyledi. Erdal, "Hayvanları sabah 05.00’ten önce kaldırman lazım. Eğer o saatten sonra olursa sıcaktan yayılmıyor ve otlamıyor. Mecburen saat 04.00 civarında kaldırman lazım. 08.00 dediğinde koyunun yayılma işi biter. Akşam 17.00-18.00’e kadar yatar. 18.00’den 21.00’e kadar yaylım otlama görür. Sonra ilgilenen kişiye 1 saat yemek molası verir. Gece 00.00-01.00 arası mecburen kaldırmak zorundasın. Otlatmaya kaldırmadığın sürece hayvanlar kalkıp gider. Aşırı derecede kurt var. Yağış olduğu zaman ya da sisli havada aşırı derecede kurt olur" diyerek bu işin zor yönlerine dikkat çekti.

"Bu İş Bir Hastalık, Başladığın Zaman Bırakamıyorsun"

Hayvancılıkla uğraşan Bekir Başar ise "Şu an gece saat 00.00. Hayvanlar yaklaşık 1-2 saat yayılacak. Tekrar sabah 05.00’te kalkacak. Herkes sıcak yatağında yatıyor. Ama biz uykuyu terk ettik. Bu işin peşine düştük. Bu bir hastalık. Başladığın zaman bırakamıyorsun" dedi.