Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Eylül 2024'te başlattığı yeni arsa satış kampanyasıyla gayrimenkul yatırımcılarına ve arsa sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsalar, düzenlenen kampanya kapsamında Yozgat dahil 53 ilde satışa çıkacak.

ARSALAR 20 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

TOKİ'nin düzenlediği kampanya, 20 bin TL'den başlayan arsa fiyatları ile dikkat çekiyor. Arsaların fiyatları, büyüklük ve konuma göre 20 milyon TL’ye kadar yükselirken, peşinat ve vadeli ödeme seçenekleri de sunuluyor. Böylece, bütçesine uygun yatırım yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Kampanya, Aksaray, Diyarbakır, Adana, Antalya gibi şehirlerde başlayarak, 12 Eylül'de İstanbul ve diğer illerde devam edecek.

BAŞVURULAR KOLAYCA YAPILABİLİYOR

TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını yapabilecekler. Arsaların satışları açık artırma usulüyle yapılacak ve müzayede tarihleri de yine TOKİ tarafından duyurulacak. Vatandaşlar, isterlerse açık artırmalara online olarak da katılabilecekler.

YOZGAT’TA İNDİRİMLİ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Yozgat dahil 53 ilde toplamda 747 farklı arsa satışa çıkacak. Yozgat'ta arsa sahibi olmak isteyenler, yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek. 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan arsalar, özellikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için cazip seçenekler sunuyor.

10 EYLÜL’DE AÇIK ARTIRMALAR BAŞLIYOR

Açık artırmalar, 10 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da başlayacak. İstanbul, Mersin ve Adana gibi büyük şehirlerde ise açık artırmalar 11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak. Satışlar, hem sanayi yatırımları hem de tarımsal ve konut projeleri için uygun metrekarelerde arsa seçenekleri sunacak.

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatının yanı sıra, yüzde 25 peşinatla 24 ay vadeli ödeme seçeneği de sunulacak.