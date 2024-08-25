Yozgat Belediyesi, mülkiyetindeki 46 taşınmazı satışa çıkarıyor. İhale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve 16 işyeri, 1 arsa ile 1 kreş binasını kapsayan toplam 29 taşınmaz, 28 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00 - 17.40 arasında satışa sunulacak.

İHALEDE ÖNE ÇIKAN TAŞINMAZLAR

Yukarı Nohutlu Mahallesinde bulunan 1363,79 metrekarelik arsa ve kreş binası, 32 milyon lira muhammen bedeli ile en yüksek değere sahip taşınmaz olarak dikkat çekerken, Aşağı Nohutlu Mahallesindeki 1 milyon lira bedel biçilen işyeri ise en düşük değerli taşınmaz olarak öne çıkıyor.

İHALEYE KATILACAKLARDAN ARANAN BELGELER VE ŞARTLAR

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler ve şartlar talep edilecektir:

Kanuni ikametgâh belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır).

Türkiye’de tebligat için adres, telefon, faks numarası ve e-posta adresi.

İmza Sirküleri:

Gerçek kişiler için noter onaylı imza sirküleri,

Tüzel kişilikler için noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

Ortak girişimler için ortak girişimi oluşturan kişilerin noter onaylı belgeleri.

Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve tüzel kişilikler için Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri.

Geçici teminat belgesi veya teminat mektubu ve diğer belgeler.

Ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli belirlemede serbesttir.

5 bin TL dosya bedeli yatırıldığına dair alındı belgesi.

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.

Bilgi ve belgelerin son teslim tarihi ve saati içinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde teslim edilmeyen dosyalar ve postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılım ve daha fazla bilgi için Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.