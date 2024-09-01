TOKİ, Yozgat dahil 53 ilde, 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışı gerçekleştirecek. Arsaların en düşük fiyatı 20 bin TL olarak belirlenirken, ödemeler taksitli olarak yapılabilecek. Bu kampanya, özellikle arsa yatırımı yapmak isteyenler arasında büyük ilgi uyandırdı.

BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, arsa satışlarında %25 peşinat ve 24 ay vade imkanı sunuluyor. Arsaların fiyatları, bulundukları konum ve özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte, 20 bin TL’den başlayıp 20 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya kapsamında, 10 Eylül 2024 Salı günü saat 10:30’da Yozgat, Ankara, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova gibi illerde satışlar gerçekleştirilecek. Ardından, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Aksaray, Diyarbakır, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Muğla ve Van’da, 12 Eylül 2024 Perşembe günü ise İstanbul, Mardin, Mersin ve Samsun’da arsa satışları devam edecek.

Örneğin, 1 milyon TL değerinde bir arsa satın almak isteyen yatırımcılar, 250 bin TL peşinat ödeyerek, kalan tutarı 24 ay boyunca 31 bin 250 TL olarak taksitlendirebilecekler.