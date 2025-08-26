İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arpanın Yozgat tarımsal üretiminde en çok ekilen ikinci ürün olduğu, özellikle hayvancılıkta yemlik olarak vazgeçilmez bir ürün niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşları ve yerli tohumculuk firmalarınca daha verimli, dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yeni çeşitlerin çiftçi şartlarında denenerek tanıtılması amacıyla İl Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde, 5 ilçedeki 7 köyde 9 çiftçi ile 92 dekar alanda 9 farklı arpa çeşit demonstrasyonu uygulandı.

Demonstrasyonlarda, Bakanlığa bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Anka06, Sayım40, Burakbey, Bozlak, Asil, Misket, Tosunpaşa ve Cacabey çeşitleri; Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Ayrancı ve Keykubat çeşitleri ile özel bir firma tarafından geliştirilen ve tescili yapılan Asur ve Dörtköşe çeşitleri ekildi.

Üretim sezonu boyunca teknik personel tarafından takip edilen çalışmalarda, yıl içinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri, dolu ve kuraklık gibi olumsuzluklar nedeniyle bazı alanlarda yüzde 80’e varan zararlar görüldü.

Bu koşullara rağmen denemelerden dekar başına 100 ila 400 kilogram arasında verim elde edildi.

Açıklamada, “Çiftçilerimize bu çeşitleri tavsiye ediyoruz. Daha detaylı bilgi almak isteyen üreticilerimiz İl Müdürlüğümüze müracaat edebilirler” ifadesi kullanıldı.