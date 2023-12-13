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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Aralık 2023 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezinden yapılan ihbarı değerlendirdi.

Olay yerine intikal Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri akraba arasında arazi yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları, neticesinde (M.A.) ve (H.İ.A) isimli şahıslar akrabaları (C.A.) isimli şahsa tabanca ile ateş etmek suretiyle başından yaraladıkları ve olay yerinden kaçtıklarını anlaşıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından (C.A.) isimli şahıs Yozgat Şehir Hastanesine sevki edildi.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırma ve incelemede; markası ve seri numarası kazınmış (1) adet 9 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait (1) Adet şarjör, (5) adet tabancaya ait kovan, (5) adet tabancaya ait fişek bulundu.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timleri olay yerinden kaçan (M.A.) isimli şahıs Boğazlıyan’a bağlı bir Köyünde, (H.İ.A.) isimli şüpheli Kayseri’de kısa sürede saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanarak gözaltına alınan (M.A.) ve (H.İ.A.) isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 Ekim 2023 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan Yozgat Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden (C.A.) isimli şahsın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.