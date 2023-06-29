Hakkında Kasten Yaralama, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan kesinleşmiş 10 Yıl 18 Ay 22 Gün hapis cezası bulunan ve 12 Mayıs 2023 tarihinden itibaren cezaevi firarisi olarak aranan (A.Y.) isimli şahıs Yozgat ili Yerköy ilçesi Derecik köyünde saklandığının tespit edildi. Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Haziran 2023 günü gizlendiği buğday tarlalarında yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü. Haber Merkezi