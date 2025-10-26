Yozgat'ta Aranan Şahıslara Operasyon Düzenlendi!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş ve JASAT timlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranmakta olan iki şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Silahla Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında, “Silahla Tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile infaz edilmesi gereken R.A. isimli şahıs, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aynı kapsamda Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan aranan A.G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, yasal prosedürler çerçevesinde adli mercilere teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Halkımızın huzuru ve güvenliği için asayiş uygulamalarımız aralıksız sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu operasyonlarla Yozgat genelinde suç ve suçlulara karşı yürütülen etkin mücadele bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.