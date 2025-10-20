Yozgat'ta Aranan Şahıslar Yakalandı!

Yozgat’ta aranan şahıslar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri ve asayiş ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki kişinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, F.A. isimli şahsın “Basit Yaralama” suçundan arandığı tespit edildi ve Yerköy ilçesinde yakalandı.

Öte yandan, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında E.U. isimli şahsın kimlik sorgulamasında, “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan arandığı belirlendi ve şahıs yakalandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı, vatandaşları aranan şahıslara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.