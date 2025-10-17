Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda önemli başarılar elde etti.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç., Sorgun ilçesinde çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; “Basit Yaralama” suçundan aranan F.K., çalıştığı iş yerinde yakalandı. Aynı suçtan aranan Z.Ç., Yerköy ilçesinde çalıştığı iş yerinde yakalandı. “Kasten Yaralama” suçundan aranan A.Y., Yozgat Merkez ilçesinde yakalandı. “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan H.K., Sorgun ilçesinde yakalandı. “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan aranan M.B., Sorgun ilçesinde yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.