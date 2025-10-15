Yozgat'ta Aranan Şahıslar Yakalandı!

Yozgat’ta vergi usul kanununa muhalefet suçundan aranan şahıs yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Yerköy’de işçi olarak çalışan E.D. isimli şahsın, “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.