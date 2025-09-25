Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda kişinin yakalandığını duyurdu.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı, devriye faaliyetleri sırasında kimlik sorgulaması yaptığı M.K.’yi, “Basit Yaralama ve Hakaret” suçlarından arandığı gerekçesiyle yakaladı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucunda ise M.S., “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan kesinleşmiş 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunması nedeniyle yakalandı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında ise M.G., “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceğini ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.