Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iş birliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan şahıslar kısa sürede yakalandı.

Çekerek ilçesinde ikamet eden B.T. isimli şahsın, “Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık” suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın Tokat iline gittiği ve gün içerisinde Çekerek’e döneceği bilgisini almasının ardından geliş güzergahında trafik timleri tarafından yol kontrolü yaptı. Yapılan operasyon sonucunda B.T. gözaltına alındı.

Ayrıca, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan M.Ş., yol kontrol noktasında yakalanarak işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi.

Bunun yanında, “Mala Zarar Verme” suçundan aranan M.K. isimli şahıs da jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yetkililer, operasyonların aranan şahısların adalet önüne çıkarılması ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.