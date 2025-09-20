Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sorgun Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muslubelen Yol Kontrol Noktası ve toplu taşıma denetimleri sırasında; S.A., M.C. ve M.A. isimli şahısların çeşitli suçlardan arandığını tespit ederek yakaladı. Şahısların suç kayıtları arasında “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık”, “karşılıksız yararlanma” ve “uyuşturucu madde kullanımı” gibi suçlar yer aldı.

Boğazlıyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, yapılan yol kontrollerinde “kasten yangın çıkarma” suçundan aranan C.T.’yi yakaladı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, B.K.Ö., G.Ç., N.Ç. ve Z.C.A. isimli şahısları çeşitli suçlardan yakaladı. Şahısların suç kayıtları arasında “uyuşturucu ticareti”, “dolandırıcılık”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kasten yaralama” ve “tehdit” yer aldı.

Çekerek, Akdağmadeni, Saraykent, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde yapılan operasyonlarda da E.S., M.K., E.A., R.S. ve R.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında; “basit yaralama”, “alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanma”, “hakaret”, “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık”, “ailenin korunması” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından arama ve infaz kayıtları bulunduğu belirlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.