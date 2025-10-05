Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan üç şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan bilgilendirmede, Resmî Belgede Sahtecilik suçundan aranan Z.A. isimli şahsın, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı’nda yakalandığı bildirildi.

Ayrıca, “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan M.E.A. isimli şahsın ise JASAT dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yozgat Merkez’de yakalandığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Sorgun Çiğdemli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçundan aranan M.E.D. isimli şahsın da jandarma ekiplerince yakalandığı aktarıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.