Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Aydıncık ilçesinde bir kişiyi gözaltına aldı.

Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, İ.M. isimli şahsın “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.