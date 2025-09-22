Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalara imza attı.

Yerköy İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında yaptıkları kimlik sorgulaması sırasında A.Ö. isimli kişinin kayıp şahıs olarak arandığını tespit etti ve şahsı yakalayarak güvenli bir şekilde teslim aldı.

Sorgun Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, E.T. isimli şahsın “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından yakalandı.

Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları en yakın jandarma birimine bildirmeleri gerektiğini ifade etti.