Sorgun ilçesinde Jandarma ekipleri, kimlik kontrolü sırasında araması bulunan bir şahsı yakaladı.

Sorgun Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından müdahale edilen kazaen yaralanma olayında, O.G. isimli şahısla yapılan mülakatta şahıs adını M.G. olarak beyan etti. Kimlik ve pasaportunu yanında bulundurmadığını söyleyen şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan sorgusunda, gerçek kimliğinin O.G. olduğu belirlendi.

Jandarma tarafından yapılan kimlik sorgusunda, O.G.’nin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ayrıca “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçundan da hakkında aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.