Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkında 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 29 Ağustos 2024 tarihinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs yakalanmış, gerekli yasal işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.