Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan sabit trafik uygulamasında, 06… plakalı bir otomobilin arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan araç, gerekli işlemlerin ardından Sorgun Yed-i Emin Otoparkı’na çekildi.

Benzer şekilde, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından yapılan denetimde, 34… plakalı bir aracın arandığı belirlendi. Araç, ekiplerin müdahalesiyle durdurularak Sarıkaya Belediye Otoparkı’na çekildi.

Jandarma Denetimleri Kararlılıkla Devam Ediyor

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve aranan araçların yakalanmasını temin etmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Vatandaşların güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin il genelinde devam edeceğini belirtti.

Bu operasyonlar, Jandarma Trafik Timlerinin halkın huzuru ve güvenliği için yürüttüğü çalışmaların etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.