Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen “Güven ve Huzur” uygulaması kapsamında önemli bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, uygulama sırasında İ.A. isimli şahsın kullandığı 26… plakalı araç ile ilgili yakalama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda söz konusu araç bulundu ve Boğazlıyan Yediemin otoparkına teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, uygulamaların halkın güvenliğini sağlamak ve aranan şahıs veya araçların yakalanmasına katkı sağlamak amacıyla aralıksız devam ettiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşları trafikte ve toplumsal alanda kurallara uymaya davet etti.