Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; S.K., 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranırken yakalandı.

Ayrıca, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin çalışması sonucu S.Ç., Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, E.Ş., Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranması üzerine yakalandı.

Devriye faaliyetleri sırasında A.A., Basit Yaralama suçundan aranması tespit edilerek gözaltına alındı. Yine Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında H.S., Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan arandığı belirlenerek yakalandı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada ise T.D., Dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kasten Yaralama suçundan aranan E.Ö., ikamet ettiği adreste jandarma ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalandı.

Jandarma yetkilileri, halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.