Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ağustos 2025’te ilçe jandarma komutanlıkları ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan M.A., Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten yaralama dosyasının firari şüphelisi R.G., Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yoklama kaçağı olarak aranan S.E., Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak ile kenevir ekimi suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.U., Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, karşılıksız yararlanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.G. yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, adli işlemler için ilgili makamlara sevk edildi.