Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; il merkezi ve ilçelerde yürütülen planlı operasyonlar kapsamında suç kayıtları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda yapılan son operasyonlarda:

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Aydıncık ilçesinde yapılan çalışma sonucunda yakalandı.

“Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçundan aranan H.E. isimli şahıs, Yozgat Merkez’de tespit edilerek gözaltına alındı.

“Mala Zarar Verme” suçundan hakkında aranma kaydı bulunan M.K. isimli şahıs, Sorgun ilçesinde yakalandı.

“Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan aranan M.Ş. isimli şahıs ise Boğazlıyan ilçesi yol kontrol noktasında yapılan kimlik sorgulaması sırasında yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için JASAT ve asayiş ekiplerinin 7/24 görev başında olduğu, il genelinde suçlulara göz açtırılmayacağı ifade edildi.

Yetkililer, suçla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekerek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.