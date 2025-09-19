Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma” suçundan 3 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Şahsın ayrıca, iki kez aynı suçtan, bir kez “Hakaret” ve bir kez de “Basit Yaralama” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Aranan Kişi Bulundu

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, “Tehdit” suçundan arandığı tespit edilen Z.C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan arama kaydı bulunan E.A. yakalandı.

Aranan Şahıs Ele Geçirildi

Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol emniyet ve kontrol faaliyetleri sırasında yapılan kimlik kontrolünde, “Ailenin Korunması” suçundan aranan R.S. yakalandı.