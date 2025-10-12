Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, Boğazlıyan, Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerinde yürütülen faaliyetler sonucu 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan aranan C.E. isimli şahsı yol kontrolü sırasında yakaladı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kızılcaova Köy yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolü faaliyetinde ise, “Basit Yaralama” suçlarından toplam 2 kaydı bulunan H.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında, “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.A. isimli şahıs, Kadışehri ilçesinde bulunan ikametinde mukavemetsiz olarak yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.