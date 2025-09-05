Yozgat Merkez İl Jandarma Komutanlığı ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Suç Araştırma Timi) ekiplerinin müşterek operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

Operasyonda, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan N.K.E. ile “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 318 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.D. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan şüpheli hakim karşısında
Polis memurunu 7 kez bıçaklayan şüpheli hakim karşısında
İçeriği Görüntüle

Yetkililer, şüphelilerin yasal işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Muhabir: Selma Şahin