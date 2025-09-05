Yozgat Merkez İl Jandarma Komutanlığı ve Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Suç Araştırma Timi) ekiplerinin müşterek operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

Operasyonda, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan N.K.E. ile “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 318 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.D. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelilerin yasal işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.