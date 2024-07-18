Yozgat İl Müftülüğü tarafından Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Caminde tadilat ve tamirat çalışmaları devam ediyor.

Yozgat İl Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren, Bozok Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Erdoğan Akdağ Cami Külliyesinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sürüyor.

Müftü Ali Gülden, Erdoğan Akdağ Caminde devam eden tamirat ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Müftü Gülden, “Üniversite öğrencilerine hizmet veren ve içerisinde kütüphane, ders çalışma alanı, dinlenme ve sohbet odası gibi pek çok aktivite alanının olduğu Diyanet Gençlik Merkezimizin de bulunduğu cami külliyesinde gerekli olan tüm tadilat, bakım ve onarım işleri İl Müftülüğümüz ve vakıf şubemiz tarafından yapılmaktadır” dedi.

YAZ KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞMA

Müftü Gülden, ziyaret sırasında Erdoğan Akdağ Caminde yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler ile bir araya geldi. Her bir öğrenci ile sohbet edip ilgilenen Gülden, din görevlilerine kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.