Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sürücülere tonaj aşımı, hız ve emniyet kemeri konularında uyarılarda bulunuldu.

"Yollar Hepimizin Ortak Malıdır,"

Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıda, aşırı tonajlı araçların yolların daha hızlı bozulmasına, kaza riskinin artmasına ve trafiğin olumsuz etkilenmesine neden olduğuna dikkat çekti. “Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” ifadelerine yer verildi.

Sürücülere Bilgilendirme Yapıldı

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin il genelinde yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. Denetimlerde sürücülere fazla yük taşımamaları, hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.