Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.
Yozgat’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı.
Yozgat-Kayseri karayolu Gökçekışla köyü mevkiinde meydana gelen kazada Ahmet Alperen Dolgun (22), Adil Adıgözel (52) ve Menekşe Adıgözel (50) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı Akdemir Adıgözel ise Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Akdemir Adıgözel kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.