Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Yerköy ilçesinden Kırıkkale istikametine doğru seyreden Y.Ö. idaresindeki 34 DRB 495 plakalı hafif ticari araç, Derebağ köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kavun tezgahına çarptıktan sonra takla atarak tarlaya yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan H.H.Ö. yaralandı. Yerköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan H.H.Ö.’nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.