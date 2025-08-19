Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yozgat’ta temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 134 bin 265 oldu. Temmuz ayında ise 257 bin 471 araç trafiğe kaydedildi.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 44,3’ü motosiklet, yüzde 41,3’ü otomobil, yüzde 10,9’u kamyonet, yüzde 1,4’ü kamyon, yüzde 1,3’ü traktör, yüzde 0,5’i minibüs, yüzde 0,2’si otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 36,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.

Temmuz ayında otomobil kaydı yapılan 106 bin 407 aracın markalarında Renault yüzde 10,7 ile ilk sırayı aldı. Bunu Fiat (yüzde 8,5), Volkswagen (yüzde 8,0) ve Toyota (yüzde 5,9) izledi.

Temmuz ayı sonu itibarıyla Yozgat’taki trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7’si otomobil, yüzde 20,8’i motosiklet, yüzde 14,8’i kamyonet ve yüzde 7,0’ı traktörlerden oluşuyor.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 1 milyon 347 bin 212 adet oldu. Trafikten kaydı silinen araç sayısı ise yüzde 76,7 artış göstererek 29 bin 159’a ulaştı. Bu dönemde trafikteki toplam araç sayısı 1 milyon 318 bin 53 artış gösterdi.

Aynı dönemde kaydı yapılan 614 bin 248 otomobilin yüzde 45,6’sı benzin, yüzde 27,0’ı hibrit, yüzde 17,2’si elektrikli, yüzde 9,2’si dizel ve yüzde 1,0’ı LPG yakıtlı oldu. Otomobillerin motor hacmine göre dağılımında yüzde 29,4’ü 1300 cc ve altı, yüzde 23,9’u 1401-1500 cc aralığında bulunuyor

.

Renk dağılımına göre ise kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2’si gri, yüzde 24,4’ü beyaz, yüzde 13,8’i siyah, yüzde 11,6’sı mavi ve yüzde 3,9’u kırmızı renkten oluştu.