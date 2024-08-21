Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında Türkiye genelinde 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

Yozgat’ta da taşıt sayısı geçen aya göre 901 arttı. Yozgat’ta trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 125 bin 83 oldu.

Bunun 54 bin 697’sini otomobil, 2 bin 50'sini minibüs, 572’sini otobüs, 14 bin 575'ini kamyonet, 5 bin 586’sını kamyon, 9 bin 351’ini motosiklet, 418’ini özel amaçlı araç, 37 bin 834’ünü ise traktör oluşturdu.

3 BİN 317 ARACIN DEVRİ YAPILDI

Yozgat’ta temmuz ayında 3 bin 317 aracın devri yapıldı. Türkiye genelinde temmuz ayında 957 bin 920 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK 2024 Temmuz ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini göre Yozgat’ta ise temmuz ayında 3 bin 317 aracın devri gerçekleşti.

Devri yapılan araçların 2 bin 84’ünü otomobil, 42'sini minibüs, 17’sini otobüs, 330’unu kamyonet, 107’sini kamyon, 222’sini motosiklet, 3’ünü özel amaçlı araç, 512’sini ise traktör oluşturdu.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 65,2'Sİ BENZİN YAKITLI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1’i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,8'i benzin, yüzde 1,9'u hibrit ve yüzde 0,8'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.