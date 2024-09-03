Yapılan açıklamalara göre, LPG litre fiyatlarında 1,30 TL'lik bir artış bekleniyor.

Bu artışın bölgesel olarak değişiklik gösterebileceği belirtilirken, sürücüler bu gelişmeye ilişkin endişe taşıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarını da etkileyen bir dizi gelişmeyi beraberinde getiriyor.

Akaryakıt fiyatları sık sık değişkenlik gösterirken, bu durum vatandaşlar arasında benzin ve motorin fiyatlarındaki olası indirim veya zamları yakından takip etme ihtiyacı doğuruyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE YOZGAT’TA AKARYAKIT FİYATLARI;

Benzin litre fiyatı: 42,73 TL

Motorin litre fiyatı: 42,19 TL

LPG litre fiyatı: 22,79 TL

Son dönemde yaşanan fiyat değişiklikleri ve artış beklentileri, araç sahiplerinin bütçelerini zorlaştırmakta. Özellikle LPG fiyatlarındaki artışın, araç sahipleri tarafından olumsuz karşılanması bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarının ne yönde seyredeceği ise merakla takip ediliyor.